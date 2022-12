Quotidien du 15 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien du jeudi 15 décembre : Yann Barthès reçoit le champion du monde 2018 et consultant Adil Rami qui revient sur le parcours des Bleus lors de la Coupe du monde 2022. Et la chanteuse Louane est également l’invitée de Quotidien. Elle dévoile son quatrième album “Sentiments”, inspiré par ses fans. Pour finir, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, le cartographe Jules Grandin revient sur les origines du Père Noël, Pablo Mira débriefe l’actu en 4 minutes douche comprise et Étienne Carbonnier dans son Transpi débriefe la victoire des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc.