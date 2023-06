Quotidien du 15 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien du jeudi 15 juin 2023 : Yann Barthès reçoit Agnès Hurstel et Saül Benchetrit pour la saison 2 de “Jeune et golri”. Maïa Mazaurette nous parle des belles-mères, passées de méchantes à objets de fantasmes. Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira résume l’actualité de la semaine en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous parle du walking foot, le foot en marchant.