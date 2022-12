Quotidien du 16 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien du vendredi 16 décembre 2022 : Yann Barthès reçoit le jeune humoriste Jessé. Il présente son spectacle très touchant “Message personnel” qui mélange drame et comédie. Pour Noël, Maïa Mazaurette vous recommande une idée de cadeau original et revient sur la gratuité des préservatifs pour les moins de 25 ans. Nicolas Fresco consacre quant à lui sa chronique spéciale influenceurs au génie de Yousra et à l’arrivée de François Hollande sur TikTok. Et pour finir, notre Mondaine Clémence Majani s’est invitée cette semaine à l’avant-première d’“Avatar 2 : la voie de l’eau”.