Quotidien du 16 février 2023

Au programme du replay de Quotidien du jeudi 16 février 2023 : Yann Barthès reçoit la star des réseaux sociaux Riadh Belaïche, alias Just Riadh qui est l’affiche de la comédie dramatique “A la belle étoile” pour son premier rôle. Pour finir, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans le Morning Glory, Pablo Mira débriefe l’actu en 4 minutes douche comprise et dans son Canap Étienne Carbonnier a regardé “ Secrets d’Histoire” qui aurait pu être consacré à Patrick et Isabelle Balkany.