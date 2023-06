Quotidien du 16 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien du vendredi 15 juin 2023 : dans son Flash Mode, Marc Beaugé s’intéresse aux commentaires de Didier Deschamps sur le style des Bleus et au sac minuscule du collectif MISSCHIEF pour dénoncer les dérives du luxe. Dans L’influencé, Nicolas Fresco nous parle d’une étude qui établit que les jeunes font plus confiance aux influenceurs pour s’informer et à la méthode imparable d’un influenceur pour ne pas oublier la mention “Sponsorisé” sur ces placements de produit. Il s’intéresse également à un placement de produit sur le HHC, dérivé du cannabis qui vient d’être interdit et il se demande s’il faut tout montrer sur les réseaux. Enfin, Paloma alias Anne-Cyprine de Chancremou, nous fait part de son engagement pour la Mois des Fiertés.