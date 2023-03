Quotidien du 17 mars 2023

Au sommaire du replay de Quotidien du vendredi 17 mars 2023 : dans son Flash Mode, Marc Beaugé s’intéresse à l’affaire des bijoux impliquant l’ancien président Jair Bolsonaro, au chamanisme pour lutter contre la mauvaise météo pendant les défilés et à un drôle de pantalon signé Rick Owens. Dans L’influencé, Nicolas Fresco nous parle d’une question philosophique soulevée par Just Riadh, du buzz de Popcorn Guy sur TikTok et de Maeva Ghennam qui s’essaie pour la première fois au travail. Enfin, Paloma alias Vivianne, imprésario à l’ancienne, s’intéresse à David Marsais et Grégoire Ludig du Palmashow.