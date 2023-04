Quotidien du 18 avril 2023 avec Josette Torrent

Au sommaire du replay de Quotidien du mardi 18 avril 2023 : Yann Barthès reçoit Josette Torrent, plus jeune résistante de la Seconde guerre mondiale. Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira décrypte l’actualité en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous fait découvrir la course de chaises de bureau.