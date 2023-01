Quotidien du 19 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien du jeudi 19 janvier 2023 : Yann Barthès reçoit une partie du casting de la série phare “Balthazar”, Tomer Sisley et Hugo Bardin, grand gagnant de l’émission “Drag Race France”. Les deux comédiens font leurs adieux à cette série policière emblématique qui revient sur TF1 avec une cinquième et dernière saison. Pour finir, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira débriefe l’actu en 4 minutes douche comprise et Étienne Carbonnier dans son Canap s’est offert une petite soirée patrimoine sur France 3 avec “Secrets d’histoire”.