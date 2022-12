Quotidien du 2 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien du vendredi 2 décembre 2022 : l’un des plus grands réalisateurs de sa génération, James Cameron vient faire sa masterclass face à Yann Barthès à l’occasion de la sortie d’"Avatar 2 : la voie de l’eau”, l’un des films les plus attendus de l’histoire du cinéma. Et enfin, Jenna Castetbon nous résume l'actualité en silence.