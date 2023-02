Quotidien du 2 février 2023 avec Aya Nakamura

Au programme du replay de Quotidien du jeudi 2 février 2023 : Yann Barthès reçoit la queen Aya Nakamura qui présente son quatrième album “DNK”. Dans son nouveau disque, la chanteuse mêle des sonorités pop, R’n’B, soul, caribéennes et africaines. Pour finir, Pablo Mira débriefe l’actu en 4 minutes douche comprise et Étienne Carbonnier a regardé depuis son Canap les JT de 13h et y a croisé beaucoup de Michel.