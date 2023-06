Quotidien du 2 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien du vendredi 2 juin 2023 : Silly Boy Blue est sur le plateau de Quotidien pour son album “Eternal Lover”. Dans l’Influencé, Nicolas Fresco s’intéresse au Grand Prix de Monaco et au placement de produit inspiré de Sundy Jules. Il revient également sur la liposuccion de Julien Tanti des Marseillais. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé nous parle des attaques subies par Billie Eilish sur son style, à l’évolution du style de Thierry Ardisson et au tee-shirt en rupture de stock suite au dernier épisode de “Succession”. Paloma alias Néfertiti, tornade phocéenne et icône de mode, s’intéresse à la biographie de Thierry Ardisson.