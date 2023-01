Quotidien du 20 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien du vendredi 20 janvier 2023 : Yann Barthès reçoit le chanteur électro Hervé qui présente son nouveau single “D’où je viens”. Dans ce titre, il rend hommage à ses racines bretonnes et à sa famille. Dans le Flash Mode, Marc Beaugé revient sur le débat du port de l’uniforme à l’école relancé par Brigitte Macron et sur le boycott d’une soirée contre l’homophobie par un joueur de hockey russe. Pour finir, Nicolas Fresco décrypte l’anniversaire pas du tout extravagant de la très jeune fille de Kim Kardashian et de Kanye West. Du côté des influenceurs français, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont été épinglés par la Poste pour avoir envoyé de l’argent liquide à leurs clients et Vivian Grimigni nous a livré un très beau discours durant sa séance de musculation dans une eau glacée.