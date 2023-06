Quotidien du 23 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien du vendredi 23 juin 2023 : dans son Flash Mode, Marc Beaugé s’intéresse à une étude sur les vêtements neufs achetés chaque année et au patch bébé Yoda de Valeri Zaloujny, le commandant en chef des forces ukrainiennes. Il revient également sur la volonté de Boris Johnson de décorer la coiffeuse de la Chambre des communes et sur les deux montres Louis Vuitton portées par Jean Arnault au défilé de la marque à Paris ce mardi 20 juin. Dans L’influencé, Nicolas Fresco nous parle du coup de gueule de Maëva Ghennam contre McDonald’s et nous donne des conseils pour briller sur les réseaux cet été. Enfin, Paloma alias Néfertiti, tornade phocéenne, nous propose un jeu de lettres estival.