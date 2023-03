Quotidien du 23 mars 2023

Au sommaire du replay de Quotidien du jeudi 23 mars 2023 : Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de la rétrospective consacrée à Elliott Erwitt, photographe de Jackie Kennedy et Marilyn Monroe, au musée Maillol. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du rappeur Donald Glover alias Childish Gambino et de sa nouvelle série sombre et déjantée “Swarm” disponible sur Prime Video. Enfin, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira résume l’actualité de la semaine en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous présente l’émission de téléréalité de MTV consacrée au tatouage, “Just Tattoo of Us”.