Quotidien du 24 janvier 2023 avec le casting d'Astérix et Obélix

Au sommaire du replay de Quotidien du mardi 24 janvier 2023 : Yann Barthès reçoit une partie de la (grosse) équipe du film « Astérix et Obélix : l’empire du milieu », Guillaume Canet, Marion Cotillard, Manu Payet, Julie Chen et Gilles Lellouche. Dans son Morning Glory, Clémence Abafour décrypte la parole politique et Pablo Mira résume l’actualité en 4 minutes douche comprise.