Quotidien du 24 mai 2023

Au programme du replay de Quotidien du mercredi 24 mai 2023 : dans son Flash Mode, Marc Beaugé explique pourquoi tous les smokings portent des revers en soie et revient sur l’interdiction de la destruction des vêtements invendus validée par la Commission européeenne. Il s’intéresse également à la tendance de la “chemise de métro” et aux attaques racistes dont est victime le joueur brésilien du Real Madrid Vinícius Júnior. Clémence Abafour décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Étienne Carbonnier nous emmène au marathon de la bière à Liège.