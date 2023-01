Quotidien du 26 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien du jeudi 26 janvier 2023 : Yann Barthès reçoit les frères Martin, Valentin, Louis et Raphaël Kretz de l’émission “L’Agence” diffusée sur TF1. Ce docu-série suit la famille Kretz, dont tous les membres sont agents immobiliers dans le domaine du luxe et de l’ultra luxe. Pour finir, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira débriefe l’actu en 4 minutes douche comprise et dans son Transpi Étienne Carbonnier a repéré du beau monde dans les tribunes du match de la NBA à Paris.