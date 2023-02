Quotidien du 3 février 2023 avec la bande à Fifi, Lujipeka et Mohamed Boclet

Au programme du replay de Quotidien du vendredi 3 février 2023 : Yann Barthès reçoit le vice-champion du monde de lecture rapide, Mohamed Boclet. Cet ancien dyslexique nous livre ses conseils pour apprendre à lire plus rapidement dans son nouveau livre “Connaissance illimitée”. Dans le Flash Mode, Marc Beaugé débriefe l’évolution des codes vestimentaires de certaines compagnies aériennes : de l’uniforme non genré à l’abandon des talons, ces compagnies s’adaptent aux changements de la société dans un souci d’inclusivité. Il décrypte également la robe nappe qui a fait sensation lors la Fashion Week de Copenhague et la sortie de la nouvelle collaboration hors de prix entre Nike et la joaillier américain Tiffany. Pour finir, Nicolas Fresco dans l’Influencé revient sur l’emménagement de Kim Glow à Dubaï car elle ne SE sentait plus en sécurité en France. En story, Jessica Thivenin découvre l’utilité de l’électricité. Il décrypte également la nouvelle tendance du moment : les influenceurs seniors qui font sensation sur TikTok où leurs vidéos comptabilisent des millions de vues.