Quotidien du 30 janvier 2023 avec Mentissa

Au sommaire du replay de Quotidien du lundi 30 janvier 2023 : en plateau, Yann Barthès reçoit Mentissa, ancienne candidate de The Voice et nouvelle voix de la scène française. Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira nous explique l’actualité en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier résume la Fashion Week parisienne dans son Transpi.