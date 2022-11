En savoir plus sur Estelle Denis

Au programme du replay de Quotidien du mercredi 30 novembre 2022 : Yann Barthès reçoit Roméo Elvis, Nicolas Catalano et Martin Gallone à l’occasion de la publication de « Straussphère », un recueil d’images prises lors des tournées de concerts et de promo du chanteur. Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur l’interview pénitence de Will Smith, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Etienne Carbonnier nous résume la soirée de la chanson française sur France 2 dans son Canap.