Quotidien du 5 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien du jeudi 5 janvier 2023 : Yann Barthès reçoit Ramzy et Melha Bedia qui présentent leur nouveau film “Youssef Salem a du succès”, une comédie satirique sur la famille et le succès médiatique. Pour finir, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira débriefe l’actu en 4 minutes douche comprise et Étienne Carbonnier dans son Canap renoue avec l’amour grâce à l’émission “Quatre mariage pour une lune de miel”.