Quotidien du 6 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien du vendredi 6 janvier 2023 : Yann Barthès reçoit le médecin Laurent Karila qui analyse les nombreuses dépendances des Français comme l’alcool, la cigarette, le téléphone et les paris sportifs. Dans l’Influencé, Nicolas Fresco décrypte les fêtes de fin d’année de nos influenceurs préférés. Au programme : un concours de bûches de Noël, l’histoire du plus gros forceur de la Coupe du monde et la perte de sang-froid du rappeur Bad Bunny.