Quotidien du 9 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien du vendredi 9 décembre 2022 : Yann Barthès reçoit l’actrice d’origine iranienne Golshifteh Farahani pour parler du mouvement de contestation contre la République islamique d’Iran. L’artiste du moment, la chanteuse anglaise Shygirl est aussi présente sur le plateau de Quotidien pour présenter son nouvel album “Nymph” qui mélange des sonorités hyperpop et futuristes. Dans le Flash Mode, Marc Beaugé revient sur une photo de l’homme politique russe Dmitry Ragozin qui a fait scandale et sur le retrait de la chaîne en or du joueur français Jules Koundé lors du match France-Pologne. Nicolas Fresco consacre quant à lui sa chronique spéciale influenceurs à Emmanuel Macron qui a fustigé le réseau social TikTok et à Stepan, le chat ukrainien élu meilleur influenceur du monde. Et pour finir, notre Mondaine, Clémence Majani s’est invitée cette semaine à la cérémonie de La Liste qui classe les meilleurs restaurants du monde.