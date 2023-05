Quotidien du 9 mai 2023 avec Ludovic Slimak

Au sommaire du replay de Quotidien du mardi 9 mai 2023 : Yann Barthès reçoit Ludovic Slimak, expert du Néandertal pour parler avec lui d’où on vient et où on va. Clémence Abafour décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira nous résume l’actualité de la semaine en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous emmène à un championnat de pétanque dans son Transpi.