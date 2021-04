Quotidien ++ : écoles fermées, le casse-tête

Emmanuel Macron a annoncé mercredi la fermeture des écoles pour au moins trois semaines et jusqu'à quatre semaines pour les collèges et lycées. Un casse-tête pour les directeurs et directrices d'établissements, les professeurs, mais aussi pour les parents et les élèves. Ce dimanche, Quotidien ++ revient sur ces annonces, leur mise en place et les conséquences pour les familles.