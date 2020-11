Quotidien ++ : la course au vaccin

En savoir plus sur Yann Barthes

L'annonce du géant pharmaceutique Pfizer a fait naître l'espoir de la mise à disposition d'un vaccin contre le Covid dans les tout prochains mois, voire semaines. Mais il n'est pas le seul à revendiquer avoir trouvé un vaccin efficace: dans le monde, des dizaines de laboratoires travaillent d'arrache-pied pour être le premier à mettre sur le marché le précieux vaccin. D'ici là, les labos devront convaincre de la sécurité et de l'efficacité de leur vaccin face à une population toujours plus méfiante. Cette course au vaccin, la journaliste scientifique Lisa Barnéoud la décrypte pour Quotidien ++.