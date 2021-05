Quotidien ++ : la fête, c'est (re)parti ?

Dès le 19 mai, les terrasses, les cinémas, les théâtres et les musées vont pouvoir rouvrir leurs portes. Et même les clubs libertins. Alors on a hâte, vraiment hâte - Alison Wheeler plus que nous encore - mais on a quand même une petite pensée pour les discothèques, grandes oubliées de ce déconfinement. Ce dimanche, Quotidien ++ vous fait patienter dans la dernière ligne droite avant les terrasses.