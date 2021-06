Quotidien ++ : la guerre des droites

À moins d'un an de l'élection présidentielle, rien ne va plus à droite. Le parti se déchire entre son aile modérée et son aile droite, de plus en plus radicale. Certains membres des Républicains ont préféré quitter le parti pour rejoindre Emmanuel Macron, tandis que Marine Le Pen fait du pied à d'autres. Ce dimanche, Quotidien ++ fait le point sur les fractures de la droite.