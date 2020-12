En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis son élection, Joe Biden multiplie les nominations historiques. Au sein de sa future équipe, plusieurs postes clés seront ainsi pour la première fois tenus par des femmes. Qui sont-elles ? Quel est leur parcours ? On décrypte ces choix dans ce nouveau numéro de Quotidien ++ avec trois expertes: Elodie Cuzin, correspondante de l'AFP à Washington, Judith Warner, ex-éditorialiste du New York Times et Sonia Dridi, journaliste à Washington.