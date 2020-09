Quotidien ++ : la "tenue républicaine", à quoi ça rime ? (Exclu web)

En savoir plus sur Yann Barthes

Cette semaine dans Quotidien ++, votre rendez-vous 100% numérique du week-end, on s'intéresse à la "tenue républicaine" si chère à Jean-Michel Blanquer. Toute la semaine, les débats ont fait rage sur la question: y-a-t-il une tenue "normale" pour les jeunes filles, une autre pour les jeunes garçons ? Faut-il couvrir le ventre des filles, mais pas les jambes des garçons ? On revient sur ces débats avec Christine Bard, historienne du féminisme et la signification du vêtement.