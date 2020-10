En savoir plus sur Yann Barthes

Cette semaine, Joe Biden et Donald Trump se sont affrontés pour la première fois au cours d'un débat télévisé qui a... vite tourné court. Accrochages, reproches et insultes ont monopolisé la conversation, ne laissant que peu de place au sujet de fond. On analyse ce débat hors-normes avec Aurore Vincenti, linguiste et autrice.