Quotidien : Les Q d’or 2022, première partie

Au sommaire du replay de la soirée des Q d’Or 2022 : on remet le trophée de la réalisation à Valérie Lemercier pour « Aline », du premier spectacle à Panayotis Pascot pour « Presque », de la meilleure série à Olivier Nakache et Eric Toledano pour « En thérapie », de la championne à Clarisse Agbegnenou, du magazine TV à Ophélie Meunier, du podcast à Victoire Tuaillon pour « Les Couilles sur la table », de l’écologie à Vipulan Puvaneswaran, du seule en scène à Nora Hamzawi et du témoignage à Ouissem Belgacem.