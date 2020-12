Quotidien ++ : Police, les 7 péchés capitaux

En savoir plus sur Yann Barthes

C'est quoi le problème avec la police en France ? Pourquoi le lien de confiance a-t-il été rompu avec la population ? Après les nombreuses images de violences pendant les manifestations et l'arrestation du producteur Michel Zecler, le ministre de l'Intérieur a évoqué une hypothèse: la mauvaise formation des policiers. Dans ce nouveau numéro de Quotidien ++, on discute avec Jérémie Gauthier, sociologue, spécialiste de la police et auteur de "Police: questions sensibles" et on se demande comment ça se passe chez nos voisins allemands. Chez eux, combien de temps dure la formation des forces de l'ordre ? Qu'y apprennent-ils que l'on n'enseigne pas en France ?