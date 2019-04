Quotidien, première partie du 1 avril 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 1er avril 2019. On parle du week-end d’Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy avec Salhia Brakhlia, du boycott des palaces du sultan du Brunei avec Lilia Hassaine, de la nouvelle « porte-parole » du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avec Yann Barthès, on va au conseil de Paris avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, on parle de Marlène Schiappa avec Julien Bellver et de Koh-Lanta avec Étienne Carbonnier. Dimanche, Emmanuel Macron a participé à un hommage aux résistants tués sur le plateau des Glières (Haute-Savoie). À ses côtés, l’ancien président Nicolas Sarkozy, dont la présence a suscité la controverse ce week-end. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. En fin de semaine, George Clooney et Elton John ont appelé à boycotter les palaces appartenant au Brunei. Le sultanat a décidé de punir par lapidation ou par coups de fouets les femmes coupables d’adultère et les homosexuels. Depuis 2013 et l’application d’un code pénal calqué sur la charia au Brunei, plusieurs personnalités avaient décidé de boycotter ces palaces. Mais combien continuent à le faire ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. La passation de pouvoir a eu lieu tôt ce lundi matin : Benjamin Griveaux a quitté son poste de porte-parole du gouvernement pour se lancer à la conquête de Paris et il est désormais remplacé par Sibeth Ndiaye. Ancienne chargée de presse auprès d’Emmanuel Macron qui a des valeurs disons… originales pour une porte-parole. Démonstration. La bataille de Paris est déjà bien engagée pour les municipales de 2020. Avec Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi sur la ligne de départ, Anne Hidalgo craint-elle la défaite ? En tête dans les sondages, l’actuelle maire de Paris semble glisser sur les inquiétudes. Azzeddine Ahmed-Chaouch a assisté au conseil de Paris, avec tous les candidats, et il en a profité pour leur faire une petite blague, 1er avril oblige…. Ce week-end, Marlène Schiappa a encore beaucoup fait parler d’elle dans les médias. Forcément, à chaque interview, une petite phrase bien placée pour être sûre d’être reprises partout dans la presse. Une technique que la Secrétaire d’État revendique. « Je trolle le système », a-t-elle expliqué ce week-end. Quitte à ce que son message principal, celui de l’égalité femme/homme, passe complètement à la trappe. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui, c’est lundi ! Et comme tous les lundis depuis le retour de Koh-Lanta sur TF1, Étienne Carbonnier nous fait un point sur les dernières péripéties des aventuriers.