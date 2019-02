Quotidien, première partie du 1 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 01 février. On parle du job de Brigitte Macron avec Salhia Brakhlia, de nouveaux enregistrements de l’armistice signée en 1940 avec Lilia Hassaine, de la parité à la mairie de Sarcelles avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la communication d’Emmanuel Macron avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. La dame bizarre qui sert de porte-parole au président bizarre des États-Unis a dit une phrase bizarre : selon elle, l’élection de Trump est « la volonté de Dieu ». Comme on est d’accord, on a trouvé plein d’exemples d’autres trucs qui sont « la volonté de Dieu ». Mais que fait Brigitte Macron de ses journées passées à l’Élysée ? Depuis le début de la crise des gielts jaunes, la Première dame de France est régulièrement prise à parti. Pour savoir ce qu’elle fait, Salhia Brakhlia a enquêté dans son « Moment de vérité ». Dans « 1940, les secrets de l’armistice », France 5 dévoile les bandes sonores, restées secrètes depuis la guerre, de la signature même de l’Armistice par le régime de Vichy, à Rethondes, le 22 juin 1940, en présence d’Adolf Hitler, du général Göring et du général Huntziger. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Alors qu’il est encore difficile de faire respecter la parité dans toutes les mairies et institutions de France, à Sarcelles, c’est le problème inverse qui s’est posé. L’équipe municipale, composée de 14 adjoints au maire, comptait huit femmes pour 6 hommes. Faute de préserver la parité, l’élection de ces adjoints et adjointes a donc été purement annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre de l’équipe municipale pour son Chaouch Express. En pleine tempête des gilets jaunes et après les nouvelles révélations de Mediapart sur l’affaire Alexandre Benalla, Emmanuel Macron a accordé une rare interview à des journalistes triés sur le volet, qu’il a reçu à l’Élysée. Julien Bellver détaille les coulisses de cette rencontre dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.