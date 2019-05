Quotidien, première partie du 1 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 1er mai. On parle des manifestations avec Salhia Brakhlia dans le cortège officiel, Azzeddine Ahmed-Chaouch dans le défilé de Jean-Marie Le Pen et Julien Bellver décrypte la communication du gouvernement autour des violences. Lilia Hassaine a suivi l’abdication de l’empereur du Japon et Etienne Carbonnier a regardé Bienvenue chez nous. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants étaient attendus partout en France pour les traditionnelles manifestations du 1er mai auxquelles s’ajoutaient ce mercredi les gilets jaunes. Salhia Brakhlia a suivi le cortège, côté manifestation officielle, auprès des syndicats et des gilets jaunes. Depuis mardi 30 avril, le Japon a un nouvel empereur. Akihito, 85 ans et empereur depuis 1989, a abdiqué pour laisser la place à son fils, Naruhito. Le nouvel empereur, 59 ans, est monté sur le trône pour la première fois ce mercredi. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Traditionnellement, Jean-Marie Le Pen défile chaque 1er mai pour rendre hommage à Jeanne d’Arc. Longtemps sous les couleurs du Front national, puis aux côtés de sa fille Marine, puis tout seul. Mais cette année, c’était son tout dernier défilé en tant qu’homme politique. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a suivi pour son Chaouch Express. Ce 1er mai s’annonçait tendu partout en France. Toute la journée, le gouvernement s’est relayé sur les chaînes d’infos, dans les médias et sur les réseaux sociaux pour essayer de contrer les images de violence. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier nous débriefe Bienvenue chez nous, l’émission où vous invitez des gens dans votre maison pour qu’ils y critiquent tout.