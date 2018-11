Quotidien, première partie du 1 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 1er novembre. On parle de la grosse fatigue d’Emmanuel Macron avec Yann Barthès, de l’Arabie saoudite invitée à Paris avec Salhia Brakhlia, des meilleurs costumes d’Halloween avec Lilia Hassaine, on part à la KidExpo avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’anti Fox News avec Julien Bellver et des petits foufous de l’Assemblée nationale avec Etienne Carbonnier. Du 11 au 13 novembre, Paris accueillera le Forum sur la paix, grande réunion des dirigeants mondiaux voulue par Emmanuel Macron. Parmi les pays invités figure l’Arabie saoudite. Alors que le royaume est actuellement au cœur du scandale sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, l’invitation du Royaume est toujours d’actualité. On en parle avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. Halloween, c’est l’occasion pour les célébrités de faire la preuve de leur créativité. Certains ont manqué d’originalité (coucou Kylie Jenner) quand d’autres ont décidé de faire de leur costume une revendication politique. Et aux jeux des meilleurs costumes, politisés ou non, les célébrités ne sont pas toujours les mieux inspirées. On nous l’a dit et répété : Emmanuel Macron est au bout du rouleau. Tellement claqué qu’il a pris quelques jours pour se reposer, loin de tout. Tellement loin de tout que son lieu de villégiature doit absolument rester secret. Tellement secret qu’il n’aura fallu que 24h pour que tout le monde en parle. Et ça, c’est bien pratique pour le président. Le salon « Kidexpo » a ouvert ses portes à Paris jusqu’au 4 novembre. Le salon des enfants… et des parents qui les accompagnent. Jouets connectés, animations sportives et culturelles, concours de karaoké… Azzeddine Ahmed-Chaouch n’a pas résisté à l’envie d’aller y faire un tour pour son Chaouch Express. Chez Fox News, Shepard Smith fait figure d’ovni. A contre-courant des autres présentateurs alarmistes, borderline, ou carrément amateurs de fake news et de racisme et dans tous les cas pro-Trump, Shepard Smith ose tenir un discours radicalement différent. Julien Bellver en parle dans son 20h Médias. C’est jeudi ! Et comme tous les jeudis, Etienne Carbonnier a été jeter un œil du côté de l’hémicycle. Et il n’est jamais déçu par ces petits foufous de l’Assemblée.