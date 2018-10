Quotidien, première partie du 1 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 1er octobre. On parle, forcément, de Charles Aznavour, disparu ce lundi, de Gérard Collomb à Grenoble avec Salhia Brakhlia, de Tara Fares, l’instagrameuse irakienne abattue en plein Bagdad avec Lilia Hassaine, d’Emmanuel Macron aux Antilles avec Yann Barthès, de Charles Aznavour toujours avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’affaire Brett Kavanaugh avec Julien Bellver et du retour de Danse avec les Stars avec Étienne Carbonnier. Grenoble est-il devenu le « Chicago français » ? C’est le constat que font plusieurs syndicats de police. Gérard Collomb s’est rendu sur place, en fin de semaine dernière. Salhia Brakhlia raconte dans son Moment de vérité. Tara Fares était instagrameuse, elle a été la première Miss Bagdad de l’histoire irakienne. Sur le réseau social, elle partageait les clichés de sa vie « à l’occidentale ». C’est pour ça qu’elle a été abattue froidement, en pleine rue, le 27 septembre. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. Ce week-end, Emmanuel Macron était en déplacement aux Antilles. Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthelemy, le président est allé « renouer avec les Français ». Il a fait plein de selfies, il a embrassé plein d’enfants, il a distribué des bisous et des câlins un peu partout. Charles Aznavour s’est éteint ce lundi 1er octobre. Pour son Chaouch Express, Azzeddine Ahmed-Chaouch revient sur l'une de ses plus célèbres chansons, "Comme ils disent", qui a mis à l'honneur la rue Sarasate du XVe arrondissement de Paris. Jeff Flake, un sénateur républicain, vient de demander une enquête du FBI dans l'affaire Kavanaugh avant de donner, ou non, son vote à la nomination de l'homme de loi. On décrypte ce nouveau coup de théâtre avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous débriefe le retour de Danse avec les Stars sur TF1. Gadins, ratés, blagues foireuses, moments malaises, on passe la reprise au crible.