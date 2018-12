Quotidien, première partie du 10 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 10 décembre. On débriefe la manifestation des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia et Yann Barthès, on parle de la rencontre Steve Bannon-Marine Le Pen avec Lilia Hassaine, du pacte de Marrakech avec Julien Bellver et Etienne Carbonnier a infiltré la chaîne KTO. Pour la quatrième semaine consécutive, les gilets jaunes s’étaient donné rendez-vous ce samedi à Paris, notamment sur les Champs-Elysées. Salhia Brakhlia était sur place, elle a pu interroger les manifestants sur leurs positions et ce qu’ils attendent du gouvernement. C’est son Moment de vérité. Alors qu’à Paris, les gilets jaunes organisaient une nouvelle manifestation, Marine Le Pen était à Bruxelles. La cheffe du Rassemblement national participait à un meeting organisé par le patron d’un parti belge d’extrême-droite. Parmi les invités figuraient également Steve Bannon. Et lui est très content du climat de tension qui règne en France. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Il nourrit énormément de théories farfelues et de fausses informations : qu’est-ce que le pacte de Marrakech sur l’immigration voulu par l’ONU ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.