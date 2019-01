Quotidien, première partie du 10 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 10 janvier. On parle de Chantal Jouanno avec Salhia Brakhlia, d’une archive compromettante pour Donald Trump avec Lilia Hassaine, d’Emmanuel Macron avec Yann Barthès, de Paris avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du grand débat selon Jean-Jacques Bourdin avec Julien Bellver et des foufous de l’Assemblée avec Etienne Carbonnier. Chantal Jouanno, ex-sénatrice UDI de Paris et actuelle président de la Commission nationale du débat public était désignée pour orchestrer le « Grand débat national » voulu par Emmanuel Macron suite à la crise des gilets jaunes. Critiquée sur son salaire de 15 000€ par mois et face à la polémique, Chantal Jouanno a préféré jeter l’éponge. Salhia Brakhlia l’a rencontrée pour son Moment de vérité. C’était l’une des promesses les plus emblématiques de la campagne de Donald Trump : construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. En 2004, pourtant, il appelait à ne jamais laisser un mur se dresser entre soi et ses ambitions. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Airbnb ou désillusion, Paris se vide de ses habitants. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu comprendre pourquoi pour son Chaouch Express. Alors que le « Grand débat national » doit se tenir le 15 janvier prochain, Jean-Jacques Bourdin a lui déjà pris les devants. Sur RMC depuis lundi, il a lancé un grand débat alternatif pour recueillir 30 propositions de loi à soumettre à l’Assemblée nationale. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Les députés ont fait leur rentrée ! Comme tous les jeudis, Etienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle. Et en 2019, il n’est toujours pas déçu par les foufous de l’Assemblée.