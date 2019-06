Quotidien, première partie du 10 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 10 juin. On parle de la première gay pride en banlieue avec Salhia Brakhlia, des manifestations à Hong-Kong avec Lilia Hassaine, des (trop) longs discours d’Emmanuel Macron avec Yann Barthes, de l’entraînement des Bleues avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la féminisation du vocabulaire du football avec Julien Bellver et de Koh Lanta avec Etienne Carbonnier. Ce week-end, partout en France, était célébrée la « Gay Pride », la marche des fiertés qui met à l’honneur les LGTB. Pour la première fois, une « pride » a été organisée en banlieue, sur des territoires où l’homophobie se fait parfois plus forte que dans le reste de la France. Salhia Brakhlia y était. Depuis quelques jours, une photographie fait le tour du monde : celle de deux femmes, couvertes de sang après une violente agression homophobe dans un bus de Londres. Le couple a été attaqué par 5 mineurs, âgés entre 15 et 18 ans. Lilia Hassaine revient sur cette affaire dans son Zoom. Il est « heureux » et on est bien contents pour lui : depuis quelque semaines, Emmanuel Macron entame tous ces discours avec cette révélation sur son bonheur. On ne peut malheureusement pas en dire autant de son auditoire, pour qui il y a le temps réel de ses discours, et le temps ressenti. Beaucoup, beaucoup plus long. Vendredi soir, les Bleues ont réuni plus de 10 millions de téléspectateurs et télespectatrices derrière leur télé pour leur tout premier match de la Coupe du monde. Mercredi, elles devront affronter la Norvège. Pour se préparer, elles se sont rendues à Mandelieu-la-Poule, où se tiendra la prochaine rencontre. Azzeddine Ahmed-Chaouch les a suivies. Depuis que la Coupe du monde féminine de football a commencé, la question se pose : faut-il féminiser les termes sportifs pour représenter les femmes qui les pratiquent ? Doit-on dire une « défenseuse » ou une « défenseure » ? On en parle avec Julien Bellver. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier a fait l’un de ses passe-temps préférés : passer la journée avec Sophie Davant sur France Télé.