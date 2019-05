Quotidien, première partie du 10 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 10 mai. On part à la rencontre d’Yves de Gaulle, le fils du général du même nom, avec Lilia Hassaine, de la Une choc du Time sur l’Afrique du sud avec Lilia Hassaine, des élections européennes avec Yann Barthès, de la récup’ politique autour de Simone Veil avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la fin annoncée de Facebook avec Julien Bellver et on fait un point mode avec Marc Beauge. D’ordinaire très discret, jamais impliqué dans la vie politique française, Yves De Gaulle est sorti de son silence ce 8 mai. Alors qu’il assistait aux commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale, le petit-fils du Général De Gaulle a tenu à féliciter Emmanuel Macron pour sa gestion de la France. Salhia Brakhlia a voulu comprendre pourquoi il décide de s’exprimer aujourd’hui. Les sud-Africains sont appelés aux urnes cette semaine pour élire leur nouveau président, après des années de corruption au sommet de l’État. Le Time a choisi de mettre le pays en couverture. Plus que le pays, ce sont ses profondes inégalités que le magazine américain a voulu mettre en avant. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. J-16 avant les élections européennes. S’il y a bien 34 listes déposées, les deux principales semblent s’être choisies comme adversaire unique. Partout, c’est la lutte LREM contre Rassemblement national. Parce que c’est pratique : d’un côté on dit « moi ou le chaos », de l’autre on dit « moi ou Macron ». À J-16 des élections européennes, et alors que la campagne des LREM est au point mort, la tentation est grande de vouloir récupérer de grandes figures historiques. Le risque : se voir accuser de récupération politique. C’est le cas de Nathalie Loiseau, accusée de vouloir utiliser l’image et la notoriété de Simone Veil pour faire passer ses idées. Depuis plusieurs mois, on entend un peu partout que Facebook pourrait vivre ses dernières années. Le réseau social est critiqué pour son manque de réactivité face à l’attentat de Christchurch, mais aussi sur son manque de protection des données de ses utilisateurs, ou encore épinglés pour avoir permis la diffusion de fake news lors d’élections importantes. Cette fois, c’est Chris Hiougs, le co-fondateur de Facebook lui-même qui appelle à supprimer le réseau social. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle look, fashion faux pas et bons conseils.