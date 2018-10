Quotidien, première partie du 10 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 10 octobre. On parle de l’amour de Laurent Wauquiez pour les caméras avec Yann Barthès, de Sœur Véronique qui s’engage contre la pédophilie avec Salhia Brakhlia, de la balade au calme de Macron sur les quais avec Lilia Hassaine, du monde parallèle de la French Tech avec Yann Barthès, du remaniement qui passionne les Français (non) avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du faux-bond de Rex Orange County dans Quotidien avec Julien Bellver et de la passion micro-trottoirs d’Étienne Carbonnier. Sœur Véronique Margron est présidente de la Corref. Avec trois autres membres, elle signe cette semaine un communiqué pour réclamer une commission d’enquête parlementaire sur les abus sexuels et la pédocriminalité. Salhia Brakhlia l’a rencontrée pour son Moment de vérité. Alors que les journalistes et toutes les chaînes d’infos étaient au bord de l’apoplexie mardi, en attendant la nouvelle d’un remaniement imminent qui n’a en fait jamais eu lieu, Emmanuel Macron, lui, est allé s’offrir une petite balade au calme sur les quais de Paris. Lilia Hassaine décrypte pour son Zoom. Mardi, Emmanuel Macron était en visite à la French Tech, dans le XIIIe arrondissement de Paris. Chaque année, le salon réunit les start-up françaises de demain, les maîtres de l’innovation, des nouvelles technologies, de l’avenir quoi. Et cette French Tech, c’est un peu un monde parallèle pour les gens lambda. Les Français, de leur côté sont-ils aussi impatients de connaître leurs nouveaux ministres que les médias ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a été à leur rencontrer pour leur poser la question. Verdict : les Français s’en balancent, total. Mardi, le groupe anglais Rex Orange County devait interpréter deux de leurs titres sur la scène de Quotidien. Choqué par le faux sponsoring d’Alison Wheeler mettant en scène de faux-membres du KKK, le chanteur Alex O’conor a décidé d’annuler sa participation à l’émission. Julien Bellver explique pourquoi. Pour son Mercredi Canap, Étienne Carbonnier a regardé le JT de 13h sur TF1. Résultat : il s’est pris d’affection pour les gens qui font les micro-trottoirs, ces citoyens ordinaires qui passent à la télé tous les jours.