Quotidien, première partie du 11 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 11 avril. Au programme : l’hôtel particulier de Mohammed Ben Salmane en plein cœur de Paris et, en plateau, Yann Barthès reçoit Caroline Roux, la maîtresse des matinales en France. C’était l’événement diplomatique du début de semaine : le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, était en visite à Paris pour trois jours. Il a rencontré Emmanuel Macron à l’Élysée, a peut-être même jeté un œil à l’avancement des rénovations dans son château à 275 millions d’euros dans les Yvelines mais, surtout, il a reçu les ministres des Affaires étrangères et des Armées, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly. Oui, il les a reçus, car ce sont eux qui ont fait le déplacement pour rencontrer le prince. Où ? Dans son hôtel particulier, en plein cœur de Paris. Un hôtel particulier appartenant à une société domiciliée… au Luxembourg. Du plus bel effet. Elle est le visage des « Quatre Vérités » sur France 2 depuis 2016. À 7h38 tous les matins, Caroline Roux interroge les personnalités politique dans sa matinale. Le soir, elle décrypte l'actualité dans le magazine "C dans l’Air" sur France 5. En 25 ans, Caroline Roux a connu Europe 1 et Canal +, avant d’arriver sur France Télévisions. En 25 ans, elle s’est taillé une place au sommet chez les journalistes politiques. Elle est sur le plateau de Quotidien ce 11 avril.