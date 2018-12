Quotidien, première partie du 11 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 11 décembre. On débriefe le discours d’Emmanuel Macron et ses symboles avec Lilia Hassaine et Salhia Brakhlia, le calvaire de la ministre du Travail Muriel Pénicaud avec Yann Barthès, la réaction des gilets jaunes avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et Julien Bellver et Étienne Carbonnier nous parle de l’émission Appels d’urgences. Lors de son allocution, Emmanuel Macron a demandé aux "patrons qui le peuvent" de verser une prime de fin d'année à leurs salariés. Plusieurs patrons de grands groupes ont répondu présents, mais tous ne pourront pas offrir une prime à leurs employés. Salhia Brakhlia nous en parle dans son Moment de vérité. Emmanuel Macron a annoncé lundi soir plusieurs mesures en réponse à la grogne des gilets jaunes. Ce mardi matin, la ministre du Travail était sur le pont pour expliquer ces mesures. Sur France Inter, elle a TENTÉ de nous faire comprendre des trucs. Comment la presse juge-t-elle les annonces d’Emmanuel Macron aux gilets jaunes ? On fait le tour des Unes du jour avec Lilia Hassaine et on décrypte les symboles cachés dans la présentation d’Emmanuel Macron. Comment les gilets jaunes ont-ils accueilli les annonces d’Emmanuel Macron ? Les mesures proposées par le chef de l’État sont-elles suffisantes ? Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu à Senlis, sur un rond-point occupé par les gilets jaunes. Il leur a posé la question dans son Chaouch Express. Pour son Mardi Canap, Étienne Carbonnier a regardé l’émission la plus anxiogène du PAF : Appels d’urgences, sur TFX.