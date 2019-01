Quotidien, première partie du 11 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 11 janvier. On parle de Donald Trump et de son mur avec Baptiste des Monstiers, du peintre de Neymar avec Salhia Brakhlia, du sexisme dans la publicité avec Lilia Hassaine, de Marine Le Pen au JT avec Yann Barthès, du « journaliste » gilet jaune avec Julien Bellver, de mode avec Marc Beauge et on débriefe la semaine des rentrées des Parisiens. Mais qui est Michel Tombereau, le peintre qui a séduit Neymar sans le savoir ? Salhia Brakhlia l’a rencontré pour son « Moment de vérité ». Où s’arrête le « sexy » et où commence le sexisme dans la publicité ? Plusieurs publicités ont été retirées car jugées trop sexistes. La dernière en date se trouvait à Roubaix. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. La Californie, précurseure en matière d’écologie et de bien-être animal, a décidé l’interdiction totale de production et de vente de foie gras dans sa ville. Une décision qui va dans le sens des associations de protection des animaux. Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté sur le sujet pour son Chaouch Express. Qui est le « journaliste gilet jaune » qui prend à partie journalistes et politiques depuis plusieurs semaines ? Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias.