Quotidien, première partie du 11 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 11 juin. On parle des enfants français rapatriés de Syrie avec Salhia Brakhlia, de la décision du New York Times d’arrêter les dessins politiques avec Lilia Hassaine, on part voir les Bleues à J-1 de leur rencontre avec la Norvège avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, Julien Bellver nous dévoile les coulisses des retrouvailles d’un vétéran de la guerre et d’une française et Étienne Carbonnier retrouver Stranger Jean-Pierre. Douze enfants de djihadistes français ont été rapatriés de Syrie ce lundi. Pour la majorité orphelins, ces enfants souffraient de malnutrition et plusieurs d’entre eux étaient malades à leur arrivée en France. C’est la deuxième vague de rapatriement d’enfants de djihadistes sur le territoire, d’autres sont prévues dans les prochains mois. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. La nouvelle est tombée ce lundi : le New York Times ne publiera plus de dessins politiques dans ses pages. La faute à une longue polémique sur une caricature du premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qui aurait fait déborder le vase. La ministre des Transports était l’invitée de Jean-Jacques Bourdin sur TMC ce mardi. On n’a pas été particulièrement surpris de la voir répéter exactement les mêmes choses qu’il y a huit mois, mais on a remarqué que chez Elisabeth Borne, il n’y a pas que les discours qui sont identiques. Mercredi soir, les Bleues affrontent la Norvège pour leur deuxième match de Coupe du monde. Les Françaises espèrent conforter leur départ canon dans ce mondial en écrasant la Norvège à Nice, devant un stade plein à craquer. Azzeddine Ahmed-Chaouch continue de suivre les Bleues pour son Chaouch Express. Lundi soir, le JT de France 2 dévoilait une belle et rare histoire : celle d’un soldat américain réuni avec la jeune française qu’il avait aimé pendant la guerre, 75 ans après leur séparation. Les images ont ému des millions de téléspectateurs et ont été reprises partout sur le web et les réseaux sociaux. Julien Bellver a rencontré celle qui a permis ces retrouvailles, la journaliste Maryse Burgot, pour lui demander de raconter les coulisses de ce beau moment. Aujourd’hui dans son Canap, rien de tel qu’un bon vieux Stranger Jean-Pierre avec Étienne Carbonnier.