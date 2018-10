Quotidien, première partie du 11 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 11 octobre. On parle de François Hollande avec Yann Barthès, du 1er homme incriminé par « Balance ton porc » avec Salhia Brakhlia, des soutiens pas hyper objectifs de Laurent Wauquiez, d’Edouard Philippe au Havre avec Yann Barthès, des députés à la diète avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des psys qui analysent Emmanuel Macron avec Julien Bellver et des déglingos de l’Assemblée nationale avec Etienne Carbonnier. Le 13 octobre 2017, Eric Brion est le premier homme à voir son nom associé au tout nouveau hashtag « Balancetonporc ». À l’époque, c’est la journaliste Sandra Muller qui dénonce le comportement qu’il a eu avec elle quelques années plus tôt sur la chaîne Equidia. Un an plus tard, Eric Brion raconte comment MeToo a transformé sa vie au micro du Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Depuis quelques jours, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait sa promotion dans les médias, les journaux, les panneaux publicitaires. Sur ces affiches, des habitants se réjouissent de l’efficacité des transports, de la sécurité et de la gestion de leur région. Sauf que ces habitants sont loin d’être des citoyens lambdas. Quotidien les a retrouvé et ils ont tous un lien particulier avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Lilia Hassaine décrypte pour son Zoom. Depuis quelques années, finis les repas à rallonge et les bonnes bouffes pour les députés. Au grand dam des restaurateurs qui pullulent près de l’Assemblée nationale. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu connaître les adresses préférées des députés et rencontrer les restaurateurs. Cette semaine dans la presse, Emmanuel Macron en prend pour son grade jusque dans les pages de l’Obs qui vont jusqu’à lui faire consulter non pas un, mais plusieurs psychologues. Et là non plus, le verdict n’est pas flatteur. Julien Bellver décrypte dans son 20h Médias. Pour son Canap, Etienne Carbonnier est retourné à l’Assemblée nationale pour voir un peu ce que font les députés déglingos.