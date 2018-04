Quotidien, première partie du 12 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 12 avril. Au programme, une émission spéciale Macron : en plateau, Yann Barthès reçoit les journalistes David Pujadas et David Doukhan venus présenter leur documentaire exclusif "Le Dynamiteur". Emmanuel Macron a-t-il "dynamité" la politique française ? C’est la question que posent David Pujadas et David Doukhan qui signent "Le dynamiteur", un reportage exclusif à voir sur LCI ce 12 avril. Comment, sans parti et sans mandat, Emmanuel Macron est-il parvenu à s’emparer de l’Élysée en moins d’une année ? Le documentaire des deux journalistes, véritable immersion au cœur du pouvoir, décortique le plan bien ficelé de l’actuel président pour conquérir la tête du pays, à travers les témoignages de ceux qui forment aujourd’hui son équipe rapprochée. David Doukhan et David Pujadas sont les invités de Yann Barthès pour décrypter leur reportage et les enjeux de la présidence Macron.