Quotidien, première partie du 12 avril 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 12 avril. On parle de l’inauguration de la prison de la Santé avec Salhia Brakhlia, de la grosse annonce de Kim Kardashian avec Lilia Hassaine, de Gilles Le Gendre avec Yann Barthes, du vote autorisé dès 16 ans avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, d’une télé-réalité vraiment particulière avec Julien Bellver et on parle mode avec Marc Beauge. La prison parisienne de la Santé a rouvert ses portes ce vendredi matin après 4 ans de rénovation. Le bâtiment, vieux de 147 ans, était vétuste, ses cellules et sa sécurité laissant à désirer. Elle va désormais pouvoir accueillir 839 détenus, dont une centaine en semi-liberté. Pour les habitants du 14e arrondissement de Paris, où se trouve la prison, ce sont de nouvelles inquiétudes qui commencent. C’est une consécration pour Kim Kardashian : pour la première fois, la star fait la couverture, seule, du Vogue américain. Et tout ça pour une bonne raison : Kim Kardashian avait une grande annonce à faire au monde. En effet, la star a décidé de devenir… avocate. Et peut-être même présidente des États-Unis. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. C’est un HASARD incroyable, une chance inouïe que celle de l’épouse de Gilles le Gendre, l’actuel patron des LREM, nommée cheffe de la Française des Jeux. La même Française des jeux qui doit bientôt être privatisée. Hasard ? Coïncidence ? Ou manœuvre grossière ? Ce matin, on a adoré voir les LREM galérer à défendre Gilles Le Gendre et son épouse, Raphaëlle Rabatel. On en parle avec Yann Barthes. La maire de Paris Anne Hidalgo a relancé le débat sur le droit de vote dès 16 ans, notamment dans le cadre des élections européennes. Depuis des années, de nombreux responsables politiques souhaitent inclure les jeunes mineurs dans les scrutins, afin de pallier aux taux d’abstention. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Comment faire pour lutter contre les stéréotypes sexistes et la représentation biaisée de la sexualité réelle dans le porno ? Au Royaume-Uni, une société de production a eu une idée pour le moins… troublante : faire réaliser des films porno à destination des ados par… leur mère. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle look, fashion faux pas et bons conseils.